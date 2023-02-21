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Плаксенко Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1980

Отец: Плаксенко Андрей Лаврентьевич

Мать: Плаксенко Лидия Петровна

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