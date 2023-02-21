Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Плаксенко Александр Андреевич
Плаксенко Александр Андреевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.1980
Пол
Мужской
Отец
Плаксенко Андрей Лаврентьевич
1950 г.р.
Мать
Плаксенко (Шабардина) Лидия Петровна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1980
Отец:
Плаксенко Андрей Лаврентьевич
Мать:
Плаксенко Лидия Петровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия