Кузина (Клопова) Евгения Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1926
Дата смерти25.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1926
Отец: Клопов Илья
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Кузин Михаил
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кузин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузин Михаил
Смерть
25.08.2000