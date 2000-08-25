Кузина (Клопова) Евгения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Клопова) Евгения Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1926

Дата смерти

25.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1926

Отец: Клопов Илья

Мать: Клопова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Кузин Михаил

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кузин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Михаил

Смерть
25.08.2000
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