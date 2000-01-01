Шмитт (Schmitt) Иоганнес Георг (Joannes Georgius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмитт (Schmitt) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Шмитт Иоганнес Михаэль

Мать ребёнка: Мейстер Сузанна

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейстер Сузанна

Смерть
Неизвестно
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