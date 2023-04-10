Темников Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1919

Дочь: Темникова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Темникова Прасковья Васильевна

Место жительства
1919
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно