Беляева Любовь Николаевна 20.02.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляева Любовь Николаевна

Автор
ЛБ
Беляева Л.

женский, родилась 20.02.1958, р.п Красный яр Любинский р-он Омской обл

Отец
Беляев Николай Михайлович09.05.1923 г.р.
Мать
Беляева (Чепелева) Мария Александровна25.07.1926 г.р.
Супруги
Баранов Владимир Семенович15.11.1952 г.р.
Дети
Беляев Максим Игоревич21.06.1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1958

Отец: Беляев Николай Михайлович

Мать: Беляева (Чепелева) Мария Александровна

р.п Красный яр Любинский р-он Омской обл

Рождение ребёнка
21.06.1978

Сын: Беляев Максим Игоревич

Отец ребёнка: не указан

р.п. Красный яр Любинский р-он Омская обл

Бракосочетание
12.10.2006

Муж: Баранов Владимир Семенович

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