Беляева Любовь Николаевна
женский, родилась 20.02.1958, р.п Красный яр Любинский р-он Омской обл
ОтецБеляев Николай Михайлович09.05.1923 г.р.
МатьБеляева (Чепелева) Мария Александровна25.07.1926 г.р.
Супруги
Баранов Владимир Семенович15.11.1952 г.р.
Дети
Беляев Максим Игоревич21.06.1978 г.р.
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Рождение
20.02.1958
р.п Красный яр Любинский р-он Омской обл
Рождение ребёнка
21.06.1978
Отец ребёнка: не указан
р.п. Красный яр Любинский р-он Омская обл
Бракосочетание
12.10.2006