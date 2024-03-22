(Ильина) Вера Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1915 ст.
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1915 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 113 Л. 207 об.–208. Метрическая книга церкви села Урустамака Бугульминского уезда Самарской губернии за 1915 год [о родившихся] Запись № 34 Дата рождения: 1 сентября / Дата ... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1946
Дочь: Новикова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Сергеев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 22.06.1948
Дочь: Некрасова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Сергеев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004