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(Ильина) Вера Дмитриевна

Место рождения

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.09.1915 ст.

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1915 ст.

Отец: Ильин Дмитрий Иванович

Мать: Бугрова Анна Константиновна

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 113 Л. 207 об.–208. Метрическая книга церкви села Урустамака Бугульминского уезда Самарской губернии за 1915 год [о родившихся] Запись № 34 Дата рождения: 1 сентября / Дата ... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1946

Дочь: Новикова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Сергеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Около 22.06.1948

Дочь: Некрасова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Сергеев Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Петр Иванович

Смерть
2004
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