Тарасова (Каюкова) Маргарита Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Каюкова) Маргарита Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1934

Дата смерти

11.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1934

Отец: Каюков Георгий

Мать: Каюкова Анфия Михайловна

Рождение ребёнка
06.06.1958

Дочь: Пархомина Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарасов Тимофей

Рождение ребёнка
20.10.1962

Сын: Тарасов Георгий Витальевич

Отец ребёнка: Зеленский Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
11.08.1999
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