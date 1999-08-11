Тарасова (Каюкова) Маргарита Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1934
Дата смерти11.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1934
Отец: Каюков Георгий
Мать: Каюкова Анфия Михайловна
Рождение ребёнка
06.06.1958
Дочь: Пархомина Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарасов Тимофей
Рождение ребёнка
20.10.1962
Сын: Тарасов Георгий Витальевич
Отец ребёнка: Зеленский Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
11.08.1999