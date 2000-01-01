(Глушкова) Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Глушкова) Парасковья

(Глушкова) Парасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1689 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Глушков Анкидин

Мать: Ефросинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close