Сырчина Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина Анна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Сырчин Павел Леонтьев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырчин Симеон Павлов

Отец ребёнка: Сырчин Павел Леонтьев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Павел Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1835
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