Акинина (Колготина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1936
Дата смерти09.08.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1962
Дочь: Эрих Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Акинин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1966
Дочь: Берестовская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Акинин Николай Яковлевич
Смерть
09.08.2005