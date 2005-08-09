Акинина (Колготина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинина (Колготина) Анна Васильевна

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Место рождения

Самодуровка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.08.1936

Дата смерти

09.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Самодуровка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.11.1962

Дочь: Эрих Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Акинин Николай Яковлевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
09.08.1966

Дочь: Берестовская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Акинин Николай Яковлевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
09.08.2005
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