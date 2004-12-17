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Корота Эка Эриковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2004

Отец: Подхинейченко Эрик Леонидович

Мать: Корота Зинаида Николаевна

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