Королева (Панкеева) Таисия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1920
Дата смерти17.12.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920
Отец: Панкеев Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
?.08.1942
Рождение ребёнка
29.07.1946
Рождение ребёнка
1947
Сын: Королев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Королев Александр Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.2003