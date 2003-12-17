Королева (Панкеева) Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Панкеева) Таисия Сергеевна

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Место рождения

Давлеканово, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.05.1920

Дата смерти

17.12.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920

Отец: Панкеев Семён

Мать: не указана

Давлеканово, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Александр Константинович

Давлеканово, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Александр Константинович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Александр Константинович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1947

Сын: Королев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Королев Александр Константинович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Александр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Александр Константинович

Смерть
17.12.2003
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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