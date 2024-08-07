Дубовицкий Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти21.04.1933
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Дубовицкий Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1914
Сын: Дубовицкий Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Дубовицкий Семён Николаевич
Мать ребёнка: Дубовицкая Ирина Герасимовна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дубовицкий Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дубовицкая Ирина Герасимовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дубовицкий Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Дубовицкая Ирина Герасимовна
Смерть
21.04.1933