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Дубовицкий Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

21.04.1933

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Дубовицкий Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1914

Сын: Дубовицкий Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дубовицкий Семён Николаевич

Мать ребёнка: Дубовицкая Ирина Герасимовна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Дубовицкий Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дубовицкая Ирина Герасимовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дубовицкий Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Дубовицкая Ирина Герасимовна

Смерть
21.04.1933

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