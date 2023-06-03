Мукминов Ринат Рауфатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.2000
Дочь: Ситдикова Эльвина Ринатовна
Мать ребёнка: Шайхутдинова Розалия Загитовна
В 20 лет поменяла фамилию на Ситдикова
Рождение ребёнка
11.02.2005
Дочь: Арина Ринатовна
Мать ребёнка: Шайхутдинова Розалия Загитовна
Рождение ребёнка
24.08.2009
Сын: Мукминов Альмир Ринатович
Мать ребёнка: Шайхутдинова Розалия Загитовна
Бракосочетание
Неизвестно