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Мукминов Ринат Рауфатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.2000

Дочь: Ситдикова Эльвина Ринатовна

Мать ребёнка: Шайхутдинова Розалия Загитовна

Языково, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
В 20 лет поменяла фамилию на Ситдикова
Рождение ребёнка
11.02.2005

Дочь: Арина Ринатовна

Мать ребёнка: Шайхутдинова Розалия Загитовна

Языково, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.2009

Сын: Мукминов Альмир Ринатович

Мать ребёнка: Шайхутдинова Розалия Загитовна

Языково, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайхутдинова Розалия Загитовна