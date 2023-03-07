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Васёв Андриян Иванович

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.08.1910

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1910

Отец: Васёв Иван Александрович

Мать: Васева Ксения /Авдиевна

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.07.1936

Сын: Васёв Георгий Андриянович

Мать ребёнка: Васёва Пелагея Матвеевна

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Васёв Николай

Мать ребёнка: Васёва Пелагея Матвеевна

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васёва Пелагея Матвеевна

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
?.03.1943
Украина, Луганская обл.
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Пропал без вести
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