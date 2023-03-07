Васёв Андриян Иванович
Место рождения
Дата рождения23.08.1910
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1910
Отец: Васёв Иван Александрович
Мать: Васева Ксения /Авдиевна
Рождение ребёнка
04.07.1936
Сын: Васёв Георгий Андриянович
Мать ребёнка: Васёва Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Васёв Николай
Мать ребёнка: Васёва Пелагея Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васёва Пелагея Матвеевна
Смерть
?.03.1943
Украина, Луганская обл.
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Пропал без вести