Кондрашова (Горохова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Горохова) Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1955

Отец: Горохов Александр Владимирович

Мать: Горохова Валентина Степановна

Рождение ребёнка
07.02.1977

Дочь: Корниенко Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Кондрашов Анатолий Алексеевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
13.07.1984

Дочь: Завражнова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Кондрашов Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Анатолий Алексеевич

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