Кондрашова (Горохова) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1955
Рождение ребёнка
07.02.1977
Дочь: Корниенко Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Кондрашов Анатолий Алексеевич
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
13.07.1984
Дочь: Завражнова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Кондрашов Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно