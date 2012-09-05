(Коврижных) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коврижных) Любовь

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Место рождения

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.09.1926

Дата смерти

05.09.2012

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1947 г.р.
1949 г.р.
1950 г.р.
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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926

Отец: Коврижных Василий

Мать: Коврижных Мария (Маруся)

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
1946
Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
07.06.1947

Сын: Коврижных Валентин

Отец ребёнка: Коврижных Павел Федорович

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1949

Сын: Коврижных Виктор

Отец ребёнка: Коврижных Павел Федорович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
03.04.1950

Сын: Коврижных Александр

Отец ребёнка: Коврижных Павел Федорович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
29.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вираховский Леонид Иосифович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
26.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вираховский Леонид Иосифович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Павел Федорович

Смерть
05.09.2012
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость