(Коврижных) Любовь
Место рождения
Дата рождения26.09.1926
Дата смерти05.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926
Отец: Коврижных Василий
Мать: Коврижных Мария (Маруся)
Место жительства
1946
Рождение ребёнка
07.06.1947
Сын: Коврижных Валентин
Отец ребёнка: Коврижных Павел Федорович
Рождение ребёнка
13.02.1949
Сын: Коврижных Виктор
Отец ребёнка: Коврижных Павел Федорович
Рождение ребёнка
03.04.1950
Сын: Коврижных Александр
Отец ребёнка: Коврижных Павел Федорович
Рождение ребёнка
29.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вираховский Леонид Иосифович
Рождение ребёнка
26.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вираховский Леонид Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.2012
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость