Воздвиженский Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Воздвиженский Александр Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1921
Сын: Воздвиженский Александр Иванович
Мать ребёнка: Воздвиженская Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.07.1923
Сын: Воздвиженский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Воздвиженская Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Воздвиженский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Воздвиженская Параскева Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно