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Воздвиженский Иван Александрович

Место рождения

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Воздвиженский Александр Яковлевич

Мать: не указана

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
17.08.1921

Сын: Воздвиженский Александр Иванович

Мать ребёнка: Воздвиженская Параскева Игнатьевна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.07.1923

Сын: Воздвиженский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Воздвиженская Параскева Игнатьевна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1926

Сын: Воздвиженский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Воздвиженская Параскева Игнатьевна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воздвиженская Параскева Игнатьевна

Смерть
Неизвестно