Манеров Иоанн Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манеров Иоанн Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манеров Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1918

Сын: Манеров Анатолий Иоаннович

Мать ребёнка: Манерова Марина

Большая Дегтяровка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манерова Марина

Смерть
Неизвестно
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