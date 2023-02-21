Манеров Иоанн Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манеров Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1918
Сын: Манеров Анатолий Иоаннович
Мать ребёнка: Манерова Марина
Большая Дегтяровка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манерова Марина
Смерть
Неизвестно