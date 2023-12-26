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Вьюшин Захар Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордей Егоров

Мать: Ульяна Иванова

Бракосочетание
1854

Жена: Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Яков Захарович

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1882

Жена: Вьюшина Мария Арсентьевна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.11.1883

Сын: Вьюшин Василий Захарович

Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - сторож означенной церкви Степан Абрамов и сестра Марии Ирина Авксентьева
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Сараева Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Вьюшин Николай Захарович

Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.07.1895

Сын: Вьюшин Никанор Захарович

Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр - той же деревни их сын Василий Захаров В 1930-х гг. переехал в Красноярский край, Минусинский р-н, Мало-Минусинский с/с
Рождение ребёнка
10.06.1899

Дочь: Шилова Анна Захаровна

Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - их дочь-девица Параскева Захариева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьюшин Михаил Захарович

Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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