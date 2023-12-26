Вьюшин Захар Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гордей Егоров
Мать: Ульяна Иванова
Бракосочетание
1854
Жена: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Яков Захарович
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
26.11.1883
Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна
Воспр. - сторож означенной церкви Степан Абрамов и сестра Марии Ирина Авксентьева
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Сараева Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна
Рождение ребёнка
22.07.1895
Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна
Воспр - той же деревни их сын Василий Захаров В 1930-х гг. переехал в Красноярский край, Минусинский р-н, Мало-Минусинский с/с
Рождение ребёнка
10.06.1899
Дочь: Шилова Анна Захаровна
Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна
Воспр. - их дочь-девица Параскева Захариева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вьюшина Мария Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно