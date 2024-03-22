Чуйков Максим Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 13.08.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.08.1861
Бракосочетание
09.11.1879
Жена: Чуйкова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1882
Дочь: Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1888
Сын: Чуйков Александр Максимович
Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1891
Дочь: Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1894
Сын: Чуйков Евдоким Максимович
Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1896
Сын: Чуйков Дементий Максимович
Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1898
Сын: Чуйков Константин Максимович
Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1901
Дочь: Александра Максимовна
Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно