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Чуйков Максим Данилович

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 13.08.1861

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.08.1861

Отец: Чуйков Данила Андреевич

Мать: Чуйкова Елизавета Степановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1879

Жена: Чуйкова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1882

Дочь: Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1888

Сын: Чуйков Александр Максимович

Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1891

Дочь: Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1894

Сын: Чуйков Евдоким Максимович

Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1896

Сын: Чуйков Дементий Максимович

Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1898

Сын: Чуйков Константин Максимович

Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1901

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Чуйкова Марфа Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
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