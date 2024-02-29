Биктимиров Радик Афтахович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1982
Дочь: Биктимирова Гульнара Радиковна
Мать ребёнка: Биктимирова Альмира Миндиахметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Биктимирова Альмира Миндиахметовна
Смерть
Неизвестно