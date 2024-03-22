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Митрошин Василий Васильевич

Место рождения

Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.04.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1873 ст.

Отец: Митрошин Василий Петрович

Мать: Краснопёрова Татьяна Меркурьва

Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.

Сын: Митрошин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Абзянова Евдокия Григорьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1902 ст.

Дочь: Митрошина Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Абзянова Евдокия Григорьевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1903

Сын: Митрошин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Абзянова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
28.02.1909

Сын: Митрошин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Абзянова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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