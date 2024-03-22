Митрошин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1873 ст.
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.
Сын: Митрошин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Абзянова Евдокия Григорьевна
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1902 ст.
Дочь: Митрошина Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Абзянова Евдокия Григорьевна
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1903
Сын: Митрошин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Абзянова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
28.02.1909
Сын: Митрошин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Абзянова Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно