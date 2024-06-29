Антохина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1965
Дочь: Абрамова (Антохина) Лидия
Отец ребёнка: Антохина Алексей Флорович
Рождение ребёнка
05.05.1969
Дочь: Антохина (Акатова) Валентина
Отец ребёнка: Антохина Алексей Флорович
Рождение ребёнка
09.08.1971
Сын: Акатов Алексей
Отец ребёнка: Антохина Алексей Флорович