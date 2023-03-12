Туманская (Вишневская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Санковская Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Туманский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Милорадович София Григорьевна
Отец ребёнка: Туманский Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858