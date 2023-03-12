Туманская (Вишневская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманская (Вишневская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Санковская Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Туманский Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Милорадович София Григорьевна

Отец ребёнка: Туманский Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманский Григорий Васильевич

Смерть
1858