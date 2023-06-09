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Фуряев Дмитрий Федорович

Место рождения

Данилово, Попадьинская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Данилово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1902

Дочь: Фуряева Августа Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410676#543
Рождение ребёнка
16.01.1906

Дочь: Фуряева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Фуряева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.01.1906

Дочь: Фуряева Агния Дмитриевна

Мать ребёнка: Фуряева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.07.1908 ст.

Дочь: Фуряева Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Фуряева Анна Дмитриевна

Данилово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фуряева Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно