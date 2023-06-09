Фуряев Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1902
Дочь: Фуряева Августа Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410676#543
Рождение ребёнка
16.01.1906
Дочь: Фуряева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Фуряева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.01.1906
Дочь: Фуряева Агния Дмитриевна
Мать ребёнка: Фуряева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.07.1908 ст.
Дочь: Фуряева Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Фуряева Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фуряева Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно