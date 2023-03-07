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Астраханцов Кирилл Яковлев

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Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Астраханцов Яков Степанов

Мать: Астраханцова Федосья Павлова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Астраханцов Алексей Кириллов

Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Астраханцов Петр Кириллов

Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Астраханцов Луппа Кириллов

Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евфимия Кириллова

Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Стефанида Кириллова

Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Астраханцов Егор Кириллов

Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Васса Агафонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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