Астраханцов Кирилл Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Астраханцов Алексей Кириллов
Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Астраханцов Петр Кириллов
Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Астраханцов Луппа Кириллов
Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евфимия Кириллова
Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Стефанида Кириллова
Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Астраханцов Егор Кириллов
Мать ребёнка: Астраханцова Васса Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812