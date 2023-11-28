Круглова (Сидорова) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1963
Дочь: Оборнева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Круглов Алексей
Эстония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Круглов Алексей
Эстония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Круглов Алексей
Эстония
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Круглов Алексей
Смерть
Неизвестно
Эстония