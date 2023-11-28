Круглова (Сидорова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Сидорова) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Сергей Сидорович

Мать: Сидорова Матрена Федотовна

Рождение ребёнка
31.08.1963

Дочь: Оборнева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Круглов Алексей

Эстония
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Круглов Алексей

Эстония
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круглов Алексей

Эстония
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Алексей

Смерть
Неизвестно
Эстония
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