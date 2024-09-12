Серебренникова Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Серебренников Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Серебренников Николай Петрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Черепанова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Серебренников Николай Петрович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Серебренников Иван Николаевич
Отец ребёнка: Серебренников Николай Петрович
Смерть
Неизвестно