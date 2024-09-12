Серебренникова Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова Екатерина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Николай Петрович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Серебренников Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Серебренников Николай Петрович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Черепанова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Серебренников Николай Петрович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Серебренников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Серебренников Николай Петрович

Смерть
Неизвестно

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