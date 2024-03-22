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Марья Михайлова

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ульяна Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ипполит Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Наталья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврило Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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