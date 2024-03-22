Марья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ульяна Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров
Рождение ребёнка
1815
Сын: Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ипполит Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Наталья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврило Фёдоров
Смерть
Неизвестно