Выдрицкий Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдрицкий Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.2001

Сын: Выдрицкий Никита Андреевич

Мать ребёнка: Выдрицкая Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
14.07.2006

Дочь: Выдрицкая Полина Андреевна

Мать ребёнка: Выдрицкая Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Выдрицкая Наталья Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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