Выдрицкий Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.2001
Сын: Выдрицкий Никита Андреевич
Мать ребёнка: Выдрицкая Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
14.07.2006
Дочь: Выдрицкая Полина Андреевна
Мать ребёнка: Выдрицкая Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Выдрицкая Наталья Юрьевна
Смерть
Неизвестно