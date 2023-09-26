Фоминых Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Фоминых Николай Авдиевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Фоминых Игнатий Николаевич
Отец ребёнка: Фоминых Николай Авдиевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Фоминых Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Фоминых Николай Авдиевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Фоминых Николай Авдиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоминых Мария Николаевна
Отец ребёнка: Фоминых Николай Авдиевич
Смерть
Неизвестно