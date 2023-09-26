Фоминых Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминых Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Фоминых Павел Николаевич

Отец ребёнка: Фоминых Николай Авдиевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фоминых Игнатий Николаевич

Отец ребёнка: Фоминых Николай Авдиевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Фоминых Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Фоминых Николай Авдиевич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Фоминых Николай Авдиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоминых Мария Николаевна

Отец ребёнка: Фоминых Николай Авдиевич

Смерть
Неизвестно
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