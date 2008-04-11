Омельченко Иван Прокопьевич
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Дата рождения06.08.1932
Дата смерти11.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1932
Отец: Омельченко Прокопий Антонович
Мать: Федосья Филипповна
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
07.12.1955
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Рождение ребёнка
20.07.1957
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
04.10.1958
Дочь: Толкачева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Рождение ребёнка
13.02.1960
Рождение ребёнка
11.08.1975
Сын: Омельченко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Григорьевна
Смерть
11.04.2008
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище