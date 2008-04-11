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Омельченко Иван Прокопьевич

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Место рождения

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка

Дата рождения

06.08.1932

Дата смерти

11.04.2008

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1932

Отец: Омельченко Прокопий Антонович

Мать: Федосья Филипповна

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
07.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Рождение ребёнка
20.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
04.10.1958

Дочь: Толкачева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Рождение ребёнка
13.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.08.1975

Сын: Омельченко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Григорьевна

Смерть
11.04.2008
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище
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