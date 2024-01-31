Фадеев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Яков

Место рождения

Деревня Юрлово Солнечногорского района Московской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Юрлово Солнечногорского района Московской области
Рождение ребёнка
1909

Сын: Фадеев Михаил

Мать ребёнка: ?

Деревня Юрлово Солнечногорского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Василий

Мать ребёнка: ?

Деревня Юрлово Солнечногорского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Александр

Мать ребёнка: ?

Деревня Юрлово Солнечногорского района Московской области
Смерть
Неизвестно
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