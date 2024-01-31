Фадеев Яков
Место рожденияДеревня Юрлово Солнечногорского района Московской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Деревня Юрлово Солнечногорского района Московской области
Рождение ребёнка
1909
Сын: Фадеев Михаил
Мать ребёнка: ?
Деревня Юрлово Солнечногорского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Василий
Мать ребёнка: ?
Деревня Юрлово Солнечногорского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Александр
Мать ребёнка: ?
Деревня Юрлово Солнечногорского района Московской области
Смерть
Неизвестно