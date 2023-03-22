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Клитончик Иван Иосифович

Место рождения

Кондерщина Виленская губерния Диснянский уезд Друйская волость

Дата рождения

12.08.1907

Дата смерти

08.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1907

Отец: Клитончик Иосиф Прокофьевич

Мать: Клитончик Варвара

Кондерщина Виленская губерния Диснянский уезд Друйская волость
Место жительства
Между 1907 и 1984
Кондерщина, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
04.06.1942

Дочь: Гузева Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Клитончик Киликея Максимовна

Смерть
08.10.1984
Военная награда
06.04.1985
орден ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 степени