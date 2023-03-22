Клитончик Иван Иосифович
Место рожденияКондерщина Виленская губерния Диснянский уезд Друйская волость
Дата рождения12.08.1907
Дата смерти08.10.1984
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1907
Отец: Клитончик Иосиф Прокофьевич
Мать: Клитончик Варвара
Кондерщина Виленская губерния Диснянский уезд Друйская волость
Место жительства
Между 1907 и 1984
Кондерщина, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
04.06.1942
Дочь: Гузева Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Клитончик Киликея Максимовна
Смерть
08.10.1984
Военная награда
06.04.1985
орден ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 степени