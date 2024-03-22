Ревякин Кузьма Павлович
Место рождения
Дата рождения23.10.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1847
Рождение ребёнка
11.12.1870
Дочь: Кузнецова Анна Козьмина
Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
05.05.1873
Сын: Ревякин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
25.09.1875
Дочь: Ревякина Пелагея Кузьмина
Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
25.09.1875
Дочь: Ревякина Устинья Кузьмина
Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
07.02.1877
Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
22.08.1877
Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
07.06.1879
Сын: Ревякин Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.1884
Дочь: Пискунова Екатерина Козьмина
Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ревякин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна
Смерть
Неизвестно