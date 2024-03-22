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Ревякин Кузьма Павлович

Место рождения

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.10.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1847

Отец: Ревякин Павел Романов

Мать: Ревякина Екатерина Федоровна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.12.1870

Дочь: Кузнецова Анна Козьмина

Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
05.05.1873

Сын: Ревякин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
25.09.1875

Дочь: Ревякина Пелагея Кузьмина

Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
25.09.1875

Дочь: Ревякина Устинья Кузьмина

Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
07.02.1877

Сын: Ревякин Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1877

Сын: Ревякин Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1879

Сын: Ревякин Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1884

Дочь: Пискунова Екатерина Козьмина

Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ревякин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Ревякина Ксения Алексеевна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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