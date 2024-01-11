(Латыповна) Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Латыповна ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
25.12.1922
Дочь: Рашида
Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
красный остров
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шаюков Шаймярдян Махмутович
Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
Красный остров СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаюков Шафиулла
Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
Красный Остров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаюков Хасян
Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айшук Махмедовна Махмутовна
Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
Смерть
Неизвестно
г Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминки