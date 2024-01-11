(Латыповна) Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Латыповна) Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Латыповна ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шаюков Исмаил Махмутович

Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
25.12.1922

Дочь: Рашида

Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд

красный остров
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шаюков Зуфар Махмутович

Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1931

Сын: Шаюков Шаймярдян Махмутович

Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд

Красный остров СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаюков Шафиулла

Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд

Красный Остров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаюков Саяр Махмутович

Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаюков Хасян

Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айшук Махмедовна Махмутовна

Отец ребёнка: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд

Смерть
Неизвестно
г Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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