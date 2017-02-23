(Сафиуллина) Ркия Сафиулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сафиуллина) Ркия Сафиулла Кызы

Место рождения

д.Бикулово Нурлатский район, Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

10.05.1927

Дата смерти

23.02.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бикулово Нурлатский район, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
21.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайдуллин Зиннатулла

совхоз Комунар Елховский р-н Куйбышевская обл.
Смерть
23.02.2017
Похороны
Неизвестно
Бикуллоо
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