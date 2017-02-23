(Сафиуллина) Ркия Сафиулла Кызы
Место рожденияд.Бикулово Нурлатский район, Республика Татарстан, Россия
Дата рождения10.05.1927
Дата смерти23.02.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927
д.Бикулово Нурлатский район, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
21.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайдуллин Зиннатулла
совхоз Комунар Елховский р-н Куйбышевская обл.
Смерть
23.02.2017
Похороны
Неизвестно
Бикуллоо