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Краснов Бари

Место рождения

с.Б.Рыбушкино

Дата рождения

1924

Дата смерти

29.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Краснов Садек

Мать: Амина

с.Б.Рыбушкино
Военная служба
Неизвестно
Краснов Борис Садыкович рядовой В архив Дата рождения __.__.1924 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Б.-Рябушкин Дата и место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзы... Показать все
Смерть
29.09.1944
Погиб на войне. Польша
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