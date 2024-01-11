Краснов Бари
Место рожденияс.Б.Рыбушкино
Дата рождения1924
Дата смерти29.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Краснов Садек
Мать: Амина
с.Б.Рыбушкино
Военная служба
Неизвестно
Краснов Борис Садыкович рядовой В архив Дата рождения __.__.1924 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Б.-Рябушкин Дата и место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзы... Показать все
Смерть
29.09.1944
Погиб на войне. Польша