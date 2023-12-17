Зуй Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуй Евгений

Зуй Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Зуй Павла Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Зуй Павла Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Зуй Павла Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуй Павла Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close