Зуй Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Зуй Павла Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Зуй Павла Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Зуй Павла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуй Павла Григорьевна
Смерть
Неизвестно