Шпаков Денис Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1982
Отец: Шпаков Юрий Афанасьевич
Мать: Шпакова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Шпакова Мария Денисовна
Мать ребёнка: Шпакова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
2008
Дочь: Шпакова Дарья Денисовна
Мать ребёнка: Шпакова Юлия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шпакова Юлия Николаевна