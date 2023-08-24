Шпаков Денис Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпаков Денис Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1982

Отец: Шпаков Юрий Афанасьевич

Мать: Шпакова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Шпакова Мария Денисовна

Мать ребёнка: Шпакова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
2008

Дочь: Шпакова Дарья Денисовна

Мать ребёнка: Шпакова Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпакова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпакова Юлия Николаевна

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