Точенова Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1911
Дата смерти15.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1954
Дочь: Балаганская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Точенов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евтихова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Точенов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Точенова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Точенов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотенко Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Точенов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Точенов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Точенов Николай Ефимович
Смерть
15.02.2019