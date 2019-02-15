Точенова Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Точенова Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1911

Дата смерти

15.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1954

Дочь: Балаганская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Точенов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евтихова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Точенов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Точенова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Точенов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотенко Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Точенов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Точенов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Точенов Николай Ефимович

Смерть
15.02.2019