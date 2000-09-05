Шитов Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитов Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2000

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Людмила Ильинична

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