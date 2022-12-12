Тенихина (Братухина) Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенихина (Братухина) Елизавета Тимофеевна

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Место рождения

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

29.08.1915 ст.

Дата смерти

25.06.1988

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1915 ст.

Отец: Братухин Тимофей Иванович

Мать: Братухина Прасковья Фадеевна

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.10.1934

Муж: Тенихин Яков Владимирович

Место жительства
С 1934
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тенихин Яков Владимирович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тенихин Яков Владимирович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1941

Сын: Тенихин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Тенихин Яков Владимирович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
санитарка
Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
25.06.1988
Киров, город Киров, Кировская область
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