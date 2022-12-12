Тенихина (Братухина) Елизавета Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1915 ст.
Дата смерти25.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1915 ст.
Бракосочетание
30.10.1934
Место жительства
С 1934
Рождение ребёнка
07.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тенихин Яков Владимирович
Рождение ребёнка
09.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тенихин Яков Владимирович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Тенихин Яков Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
санитарка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1988