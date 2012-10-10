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Устюгов Михаил Иванович

Место рождения

Д. Калиновка Можгинский район Удмуртская АССР, Республика удмуртия

Дата рождения

24.07.1937

Дата смерти

10.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1937

Отец: Устюгов Иван Никанорович

Мать: Устюгова Ольга Никитична

Д. Калиновка Можгинский район Удмуртская АССР, Республика удмуртия
Рождение ребёнка
05.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устюгова Галина Александровна

Рождение ребёнка
15.07.1964

Дочь: Сокманова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Устюгова Галина Александровна

Наумовка, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устюгова Галина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Смерть
10.10.2012
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
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