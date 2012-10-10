Устюгов Михаил Иванович
Место рожденияД. Калиновка Можгинский район Удмуртская АССР, Республика удмуртия
Дата рождения24.07.1937
Дата смерти10.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1937
Отец: Устюгов Иван Никанорович
Мать: Устюгова Ольга Никитична
Д. Калиновка Можгинский район Удмуртская АССР, Республика удмуртия
Рождение ребёнка
05.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устюгова Галина Александровна
Рождение ребёнка
15.07.1964
Дочь: Сокманова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Устюгова Галина Александровна
Наумовка, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устюгова Галина Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.2012