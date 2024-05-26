Кулобухова (Ромашова) Акулина Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулобухова (Ромашова) Акулина Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ромашов (Никифоръ) Никанор Едокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулабухов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Кулабухов Федор Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулабухова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кулабухов Федор Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулабухов Александр Федорович

Отец ребёнка: Кулабухов Федор Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулобухов Василий Федорович

Отец ребёнка: Кулабухов Федор Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулабухов Федор Иосифович

Смерть
Неизвестно

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