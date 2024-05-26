Кулобухова (Ромашова) Акулина Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ромашов (Никифоръ) Никанор Едокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулабухов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Кулабухов Федор Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулабухова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кулабухов Федор Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулабухов Александр Федорович
Отец ребёнка: Кулабухов Федор Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулобухов Василий Федорович
Отец ребёнка: Кулабухов Федор Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно