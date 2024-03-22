Рощупкин Рощипкин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти08.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
1888?
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Заборовская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Рощупкина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Рощупкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Рощупкина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна
Раскулачивание
12.12.1931
кулаки, приг.спецпоселение, снят 24.10.1936, реаб.23.05.1996
Смерть
08.12.1937
проживал в с.Кривошеино ЗСК, уполномоченный неуставной артели "Ударник" арест 21.10.1937, осужден 1.12.1937, обвинение РОВС, приговор ВМН, расстрел 8.12.37