Рощупкин Рощипкин Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощупкин Рощипкин Иван Яковлевич

Место рождения

Иртышкино, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

08.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Иртышкино, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
1888?
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Заборовская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна

Иртышкино, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Рощупкин Максим Иванович

Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Рощупкина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Рощупкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Рощупкина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Рощупкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Рощупкина Анастасия Васильевна

Раскулачивание
12.12.1931
кулаки, приг.спецпоселение, снят 24.10.1936, реаб.23.05.1996
Смерть
08.12.1937
проживал в с.Кривошеино ЗСК, уполномоченный неуставной артели "Ударник" арест 21.10.1937, осужден 1.12.1937, обвинение РОВС, приговор ВМН, расстрел 8.12.37
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