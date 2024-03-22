Романцева (Батищева) Алена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцева (Батищева) Алена Васильевна

Место рождения

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Батищев Василий

Мать: не указана

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Романцев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Романцев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Свитилина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Романцев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Романцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Романцев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Романцев Никита Иванович

Отец ребёнка: Романцев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Романцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Романцев Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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