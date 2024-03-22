Романцева (Батищева) Алена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Батищев Василий
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Романцев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Свитилина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Романцев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Романцев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Романцев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Романцев Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно