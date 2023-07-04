Стешиц Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешиц Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Жгун Александр Афанасьевич

Мать: Жгун Акилина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дедюля Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жорова Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стешиц Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стешиц Геннадий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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