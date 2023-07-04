Стешиц Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Жгун Александр Афанасьевич
Мать: Жгун Акилина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дедюля Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жорова Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стешиц Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стешиц Геннадий Александрович
Смерть
Неизвестно