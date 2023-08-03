Талан Израил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талан Израил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Талан Абель Израилевич

Мать ребёнка: Талан не известно

Жижица, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талан Циля Израилевна

Мать ребёнка: Талан не известно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талан не известно

Смерть
Неизвестно
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