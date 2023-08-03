Талан Израил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Талан не известно
Жижица, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талан Циля Израилевна
Мать ребёнка: Талан не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талан не известно
Смерть
Неизвестно